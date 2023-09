Τζίμι Μπάφετ: Πέθανε ο 76χρονος τραγουδιστής και στιχουργός

O Αμερικανός τραγουδιστής και στιχουργός Τζίμι Μπάφετ πέθανε τη νύχτα της 1ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με μία ανάρτηση που έγινε στο λογαριασμό του στο instagram. Ήταν 76 ετών.

«Ο Τζίμι πέθανε ειρηνικά το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, τους φίλους, τη μουσική και τα σκυλιά του», ανέφεραν τα αγαπημένα πρόσωπα του τροπικού ρόκερ. «Έζησε τη ζωή του σαν τραγούδι μέχρι την τελευταία του πνοή και θα λείψει απεριόριστα σε πολλούς».

Ήταν περισσότερο γνωστός για τη μουσική του, απεικονίζοντας έναν τρόπο ζωής που θύμιζε «απόδραση από το νησί». Το πιο χαρακτηριστικά αναγνωρίσιμο τραγούδι του ήταν το «Μαργαριταβίλ».

Μιλώντας στους θαυμαστές τον Μάιο, ο Μπάφετ είπε ότι έπρεπε να «αντιμετωπίσει ορισμένα ζητήματα που χρειάζονταν άμεση προσοχή».

«Θα σας υποσχεθώ επίσης, ότι όταν θα είμαι αρκετά καλά για να παίξω, αυτό θα κάνω. Όλοι μου κάνετε τη ζωή μου πιο ουσιαστική και γεμάτη από ό,τι θα φανταζόμουν ποτέ ως ένα μικρό αγόρι που κάθεται στην άκρη του Κόλπου του Μεξικού».

Ο Μπάφετ, του οποίου οι επιτυχίες περιλαμβάνουν τα “It’s 5 O’Clock Somewhere” και “Trip Around the Sun”, ήταν ένα από τα πιο σαγηνευτικά ονόματα στη μουσική με μια καριέρα που διήρκεσε 60 χρόνια.

Πριν από το θάνατό του, ο Μπάφετ ετοιμαζόταν για την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, “Songs You Don’t Know by Heart”.