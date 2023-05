Τυνησία: Πυροβολισμοί στην εβραϊκή συναγωγή στην Τζέρμπα – Τέσσερις νεκροί

Συναγερμός σήμανε στο νησί Τζέρμπα της Τυνησίας, όπου υπάρχουν πληροφορίες για πυροβολισμούς κοντά στην εβραϊκή συναγωγή καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ετήσιο προσκύνημα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τυνησίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πως ένοπλος δολοφόνησε δύο αστυνομικούς και δυο τουρίστες όταν αποπειράθηκε να εισβάλει σε εβραϊκή συναγωγή στη νήσο Τζέρμπα χθες.

Shooting at a Jewish synagogue on Djerba island in Tunisia. At the time of the shooting, hundreds of Jews were present in this synagogue. No news has been released about the possible casualties of this attack./Hebrew sources pic.twitter.com/OKfwYPr41Q

— Middle East News (@Draganov313) May 9, 2023