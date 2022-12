Twitter: Θα αφαιρέσει λογαριασμούς που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για την προώθηση άλλων κοινωνικών πλατφορμών

Το Twitter ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα αφαιρέσει λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά με σκοπό την προώθηση άλλων κοινωνικών πλατφορμών ή και περιεχομένου που περιέχει συνδέσμους ή ονόματα χρηστών, καθώς η πλατφόρμα στροβιλίζεται σε μία ανεξέλεγκτη δίνη αλλαγών, από τότε που πέρασε στα χέρια του Έλον Μασκ.

We recognize that many of our users are active on other social media platforms. However, we will no longer allow free promotion of certain social media platforms on Twitter.

— Twitter Support (@TwitterSupport) December 18, 2022