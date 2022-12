Στιγμές ευτυχίας ζουν η Λάουρα Νάργες και ο Χρήστος Σαντικάι, οι οποίοι κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Την Κυριακή, η ραδιοφωνική παραγωγός δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία στα social media. Πόζαρε με τον τριών μηνών γιο της, ο οποίος θα πάρει το όνομα Αλέξανδρος.

«It’s the most wonderful time of my life» έγραψε η Λάουρα Νάργες, η οποία φυσικά θα γιορτάσει τα φετινά Χριστούγεννα για πρώτη φορά ως μητέρα.