Τσουκαλάς: Οι αγρότες δεν έχουν πια να περιμένουν τίποτα από τον Μητσοτάκη – Η αλλαγή σελίδας για τον πρωτογενή τομέα είναι επιτακτική

«Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να μεταμφιέσει σε “μεταρρυθμιστική προσπάθεια” την ολιγωρία, την έλλειψη λογοδοσίας, τα νομοθετικά κενά και την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού για τη διασφάλιση των αγροτικών ενισχύσεων», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με την ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός «αναφέρεται στην προσπάθεια “επιτάχυνσης” των καταβολών, ενώ ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μη έγκαιρη πίστωση των αγροτικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων».

«Η χώρα μας με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη στις 31 Οκτωβρίου ήταν η ευρωπαϊκή εξαίρεση, που δεν πλήρωσε το 50% της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες της. Οι μη καταβληθείσες υποχρεώσεις από πέρυσι αγγίζουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ», τονίζει.

Προσθέτει ότι επιπλέον «την ώρα που με την ανερμάτιστη πολιτική του έχει φέρει τον πρωτογενή τομέα σε αδιέξοδο, οι συνεργάτες του χαρακτηρίζουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ‘βολεμένους που ξεβολεύτηκαν’».

Καταληκτικά, ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «οι αγρότες δεν έχουν πια να περιμένουν τίποτα από τον κ. Μητσοτάκη» και ότι «η αλλαγή σελίδας για τον πρωτογενή τομέα είναι επιτακτική».

«Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο ανάταξης του αγροτικού τομέα. Όχι, αλλά πειράματα», σημειώνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ