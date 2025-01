Τρόμος στην πόρτα: Ο δράστης που σκότωσε έναν 14χρονο είχε καταγραφεί να μαχαιρώνει κάμερα ασφαλείας – «Θα μπορούσε να είχε συμβεί σε μένα»

Η βίαιη επίθεση ενός 29χρονου άνδρα στο Μπρονξ, που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα έναν 14χρονο μαθητή, έχει φέρει σε κατάσταση σοκ την τοπική κοινωνία. Ο δράστης, ονόματι Γουάλντο Μεχία, απομακρύνθηκε από το δικαστήριο την Κυριακή, όταν άρχισε να φωνάζει «εκτός ελέγχου», φωνάζοντας για τον «Λευκό Οίκο» και την «Αλ Κάιντα».

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο Κέιλεμπ Ρίος περπατούσε προς το σχολείο του και δέχτηκε επίθεση από τον Μεχία, ο οποίος τον μαχαίρωσε στο στήθος. Ωστόσο, ο Μεχία είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην περιοχή κατά το παρελθόν.

Ο Μεχία, που ζούσε στην ίδια γειτονιά με τον Ρίος και ακριβώς απέναντι από το 40ο Αστυνομικό Τμήμα, έχει μακρύ ποινικό μητρώο και ιστορικό ψυχικών διαταραχών.

Η New York Post αναφέρει ότι ήταν γνωστός στη γειτονιά για την επικίνδυνη συμπεριφορά του.

Τον Νοέμβριο, καταγράφηκε σε κάμερα ενός γείτονα να την «μαχαιρώνει» μανιωδώς με ένα μεγάλο μαχαίρι. Ο ένοικος του σπιτιού, και ιδιοκτήτης της κάμερας, δήλωσε πως ήταν «τρομοκρατημένος για μέρες».

WATCH: Ring footage shows the man suspected of randomly st-abbing and k-lling a 14-year-old boy as he walked to school in New York City, terrorizing his neighbors.

The career criminal, 29-year-old Waldo Mejia, was kicked out of court on Sunday for ranting about world politics.… pic.twitter.com/GBOE9wBjrt

