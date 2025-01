Τρόμος στην Ινδία: Ελέφαντας σε κατάσταση αμόκ επιτίθεται στο πλήθος – 17 τραυματίες

Τον τρόμο σκόρπισε ένας ελέφαντας στην πόλη Κεράλα της Ινδίας κατά τη διάρκεια μιας θρησκευτικής γιορτής, όταν αποπειράθηκε να επιτεθεί στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται ο κόσμος να είναι συγκεντρωμένος γύρω από τον ελέφαντα κι ως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις στη συγκεκριμένη χώρα, οι παρευρισκόμενοι είναι χιλιάδες.

Αρχικά βλέπουμε τρεις ελέφαντες παραταγμένους, οι οποίοι είναι ενδεδυμένοι με χρυσά στολίδια, προκειμένου να αποδοθεί τόσο η ιερότητα της στιγμής, όσο και η θρησκευτική σημασία που έχουν οι ελέφαντες στη συγκεκριμένη χώρα, όπου μαζί με τις αγελάδες θεωρούνται ιερά ζώα, που έχουν την τιμητική τους σε τέτοιου είδους γιορτές.

Πάνω τους υπάρχουν οδηγοί που θεωρητικά ελέγχουν και καθοδηγούν τους ελέφαντες.

Ξαφνικά, ο μεσαίος ελέφαντας κάνει μια απότομη κίνηση και αρχίζει να κινείται απειλητικά κατά του πλήθους, που έχουν σηκώσει τα κινητά τους και τραβάνε φωτογραφίες και βίντεο από τη στιγμή.

Αμέσως, ο χώρος μπροστά στον ελέφαντα εκκενώνεται απότομα με το πλήθος να τρέχει πανικόβλητο προς τα πίσω. Οι φωνές και τα ουρλιαχτά καταδεικνύουν ότι η κατάσταση είναι σοβαρή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ελέφαντας πανικοβλήθηκε από τους συγκεντρωμένους με τα υψωμένα κινητά και κινήθηκε εναντίον τους, με κίνδυνο να τους ποδοπατήσει.

Αποτέλεσμα από τον πανικό που προκλήθηκε ήταν να τραυματιστούν 17 άτομα που διακομίστηκαν στο τοπικό νοσοκομείο.

#WATCH | Many people were injured when an elephant turned violent during Puthiyangadi annual ‘nercha’ in #Kerala pic.twitter.com/5EjZzDUIjd

— The Times Of India (@timesofindia) January 8, 2025