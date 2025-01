Ταϊλάνδη: Φρικτό θάνατο βρήκε 22χρονη τουρίστρια – Την «σούβλισε» ελέφαντας με τον χαυλιόδοντά του

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 22χρονη τουρίστρια από την Ισπανία κατά τη διάρκεια μπάνιου με ελέφαντες σε θέρετρο της Ταϊλάνδης.

Σύμφωνα με μάρτυρες του περιστατικού, η νεαρή κοπέλα κι ενώ έπλενε μαζί με άλλους τουρίστες ελέφαντες σε ένα ποτάμι, μια συνήθεια πού είναι ευρέως διαδεδομένη στην χώρα αυτή κι αποτελεί τουριστική ατραξιόν, δέχθηκε την επίθεση ενός ελέφαντα που την τρύπησε με τον χαυλιόδοντά του.

Σύμφωνα με το CNN, h 22χρονη επισκεπτόταν την Ταϊλάνδη με τον φίλο της και το ζευγάρι είχε πάει μια ημερήσια εκδρομή στο κέντρο στο νησί Koh Yao Yai, ενώ διέμενε στο δημοφιλές νησί-θέρετρο της Ταϊλάνδης, το Πουκέτ, δήλωσε στο CNN ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής Koh Yao, Charan Bangprasert.

🇹🇭🇪🇸- Elephant sinks tusk into 22yo Spaniard as she washed it. The stress of living at Thai animal centers for tourists is blamed for the death. pic.twitter.com/J6k3hTLKQU

— 66𝕏92 (@XTechPulse) January 4, 2025