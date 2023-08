Σοκάρει το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες στην πλατφόρμα του Reddit. Σύμφωνα με το New York Post σε αυτό βλέπουμε ένα παιδί στη Ρωσία το οποίο ζει από θαύμα, αφού μία αγέλη άγριων σκύλων το κυνήγησε στη θάλασσα.

Το Reuters ανέφερε πως οι τρομακτικές αυτές σκηνές φέρεται να εκτυλίχθηκαν στις 27 Αυγούστου, με τα άγρια σκυλιά να κυνηγούν ένα παιδί που έπαιζε στον οικισμό Reduktorny της Μαχατσκάλας.

Little boy chased by pack of wild dogs on beach in heart-stopping video https://t.co/HmOACUOsx7 pic.twitter.com/iuUHp9lHVb

— New York Post (@nypost) August 29, 2023