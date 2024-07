Τραγωδία στο Νεπάλ: 18 νεκροί κατά τη συντριβή του αεροπλάνου στο Κατμαντού

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν μικρό αεροπλάνο συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την απογείωσή του σήμερα στην πρωτεύουσα Κατμαντού του Νεπάλ, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της χώρας.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 2 μέλη πληρώματος και 17 τεχνικοί, οι οποίοι μεταφέρονταν στην πόλη Ποκάρα για ελέγχους συντήρησης, διευκρίνισε ο επικεφαλής ασφαλείας αεροδρομίων Αρτζούν Τσαντ Τακούρι.

«Μόνον ο κυβερνήτης διασώθηκε ζωντανός και λαμβάνει φροντίδα σε νοσοκομείο», δήλωσε παράλληλα ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Αεροδρομίου Τριμπουβάν του Κατμαντού Τετζ Μπαχαντούρ Πουντιάλ.

Η εφημερίδα Kathmandu Post ανέφερε νωρίτερα ότι 5 πτώματα είχαν ανασυρθεί από το σημείο του δυστυχήματος. Σε τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν διακρίνονταν πυροσβέστες που προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά και πυκνό μαύρο καπνό να ανεβαίνει στον ουρανό.

Το αεροπλάνο «έπιασε φωτιά αφού εξετράπη της πορείας του στον διάδρομο (απογείωσης) στο αεροδρόμιο του Κατμαντού και συνετρίβη σε έκταση ανατολικά του διαδρόμου», διευκρίνισε ο Τακούρι.

A video captured moments before the plane crash at Kathmandu, Nepal today. The sight is both haunting and heartbreaking, a stark reminder of the fragility of life.

