Τραγωδία στη Γαλλία: 14χρονος Μαροκινός πέφτει νεκρός από παράσυρση αυτοκινήτου – ΒΙΝΤΕΟ

Σε άγρια επεισόδια επιδόθηκαν οπαδοί της Γαλλίας και του Μαρόκου στο Μονπελιέ, λίγη ώρα μετά το τέλος του ημιτελικού του Μουντιάλ, από τον οποίο οι Γάλλοι πήραν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Ωστόσο, τα επεισόδια αυτά είχαν τραγική κατάληξη, καθώς ένας 14χρονος Μαροκινός χτυπήθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Ο έφηβος Μαροκινός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, νοσηλευόμενος στην εντατική, όμως, σύμφωνα με την ενημέρωση των γαλλικών αρχών υπέκυψε στα τραύματά του.

Αφού τράπηκε σε φυγή μετά το μοιραίο χτύπημα στον νεαρό Μαροκινό, το όχημα βρέθηκε γρήγορα στη γειτονική συνοικία La Mosson, ωστόσο ο οδηγός το είχε εγκαταλείψει με την γαλλική αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του.

«Η έρευνα προχωρά με ταχείς ρυθμούς υπό τις οδηγίες της εισαγγελίας», ανέφερε στην σχετική ενημέρωσή του ο νομάρχης του Μονπελιέ.

🚨A car with French fans has reportedly driven over Moroccan fan in the city of #Montpellier, #Fance, critically inuring one person, after felling threatened by the group of Moroccan fan trying to steal his flag and pounding on the car. -Correction pic.twitter.com/7rNXQ77CGm

