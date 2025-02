Τραμπ: Θα έχουμε την Γάζα επί τη βάσει της «αμερικανικής εξουσίας» – Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τρίτη ότι πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες “θα έχουν τη Γάζα”, επικαλούμενος την “αμερικανική εξουσία” για τη διεκδίκηση του θύλακα.

Ο Τραμπ έκανε την δήλωση πριν από τις ιδιωτικές συνομιλίες με τον Βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας. Η συνάντηση τους κράτησε δύο ώρες και μετά απέφυγαν να κάνουν από κοινού δηλώσεις, ενδεικτικό ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά για καμία από τις δύο πλευρές.

Αφού αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο, ο Αμπντάλα έκανε ανάρτηση στο Χ περιγράφοντας πώς πήγε η συνάντηση. Xαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ “εποικοδομητική”, συνήθης όρος στην διπλωματία για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συμφωνία. Ο Ιορδανός μονάρχης είπε ότι “επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ιορδανίας κατά του εκτοπισμού των Παλαιστινίων που ζουν στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη”.

Ο βασιλιάς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη θερμή υποδοχή του προέδρου Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο. Σημείωσε ότι συζήτησαν τη μακροχρόνια εταιρική σχέση μεταξύ της Ιορδανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι “συνεχίζει να είναι μια εταιρική σχέση για τη σταθερότητα, την ειρήνη και την αμοιβαία ασφάλεια”.

Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ, ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας ανήρτησε στο Χ ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Ευχαρίστησε τον Τραμπ, τον αποκάλεσε “άνθρωπο της ειρήνης” και τόνισε τη “μακροχρόνια εταιρική σχέση της Ιορδανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες”. Είπε όμως ότι η “πρωταρχική του δέσμευση” είναι η σταθερότητα της Ιορδανίας.

I reiterated Jordan’s steadfast position against the displacement of Palestinians in Gaza and the West Bank. This is the unified Arab position. Rebuilding Gaza without displacing the Palestinians and addressing the dire humanitarian situation should be the priority for all.

— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 11, 2025