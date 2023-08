Τραμπ: Έφθασε στο δικαστήριο και συνελήφθη – Δείτε LIVE

Στο ομοσπονδιακό δικαστήριο έφτασε πριν από λίγα λεπτά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και συνελήφθη.

Σύμφωνα με το δίκτυο ABC, το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Τραμπ πέρασε στο δικαστήριο από υπόγειο γκαράζ. Αμέσως συνελήφθη, όπως προβλέπεται από την διαδικασία.

Στις 23:00 Ώρα Ελλάδας αναμένεται να ξεκινήσει η ακρόαση του από τον δικαστή. Ο Τραμπ θα παρουσιαστεί με τους δικηγόρους του και αναμένεται να δηλώσει αθώος στις κατηγορίες.

Του έχει ασκηθεί δίωξη για:

Έξω από το δικαστήριο υπάρχουν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και εκατοντάδες αστυνομικοί για αποφυγή επεισοδίων ή έντασης.

Οπαδοί του Τραμπ έχουν σπεύσει με πλακάτ έξω από το δικαστήριο για να διαμαρτυρηθούν για τις κατηγορίες σε βάρος του.

Η στιγμή που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ φτάνει με το αεροσκάφος του στο αεροδρόμιο του Άρλινγκτον για να παρουσιαστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο.

🚨 🚨#BREAKING: President Trump has just landed in DC and currently en route to the courthouse

📌#Washington | #DC

President Donald Trump has just landed at Reagan National Airport in Washington DC and is currently en route to the courthouse in central DC. As he is set to be… pic.twitter.com/11nGrDpzde

