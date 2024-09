Τουρκία: Τι σημαίνει η επίσκεψη αλ Σίσι στην Άγκυρα – Η θερμή υποδοχή του Αιγύπτιου Προέδρου από τον Ερντογάν

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι πραγματοποιεί σήμερα μια ιστορικής σημασίας και κρίσιμη επίσκεψη στην Τουρκία, όπου θα συμμετάσχει στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-Αιγύπτου.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν υποδέχθηκε τον Αιγύπτιο ομόλογό του, με όλες τις τιμές στο αεροδρόμιο. Η επίσκεψη του Σίσι στην Τουρκία αναμένεται να φέρει τη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων των δύο χωρών στο αποκορύφωμά της και θεωρείται ότι θα αποτελέσει σημείο καμπής στις διμερείς τους σχέσεις. Η επίσκεψη έχει στόχο να βάλει οριστικό τέλος σε μια δεκαετία διενέξεων μεταξύ των δύο χωρών. Είναι η πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια που Αιγύπτιος πρόεδρος επισκέπτεται την Άγκυρα.

Ο Ερντογάν, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον Σίσι το Φεβρουάριο στο Κάιρο, αντάλλαξε με τον Αιγύπτιο ηγέτη χειραψία κατά την κάθοδο του τελευταίου από το αεροπλάνο, σύμφωνα με τις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την τουρκική προεδρία.

Οι δύο άνδρες πρόκειται να υπογράψουν σήμερα σειρά συμφωνιών, ενώ γύρω στις 17:00 θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, όπως ανακοινώθηκε από την τουρκική προεδρία. Μετά την υποδοχή στο αεροδρόμιο, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καλωσόρισε τον πρόεδρο Αλ Σίσι με επίσημη τελετή στο προεδρικό συγκρότημα. Οι δύο ηγέτες θα προεδρεύσουν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-Αιγύπτου (YDSK).

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος, ο οποίος, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ ήρθε στην Άγκυρα μετά από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου Ερντογάν, εξέφρασε με ανάρτησή του στο «Χ» ότι είναι ευτυχής που επισκέπτεται την Τουρκία και έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ερντογάν.

Τονίζοντας τις βαθιά ριζωμένες ιστορικές σχέσεις μεταξύ της Αιγύπτου και της Τουρκίας, ο Σίσι επέστησε την προσοχή στους ισχυρούς πολιτικούς δεσμούς μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου από τότε που ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ κήρυξε την ίδρυσή τους.

«Η επίσκεψή μου σήμερα (στην Άγκυρα) και η προηγούμενη επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στο Κάιρο αντανακλούν τη βούληση να ξεκινήσει μια νέα φιλία και συνεργασία μεταξύ της Αιγύπτου και της Τουρκίας», δήλωσε ο Σίσι. Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Σίσι επεσήμανε ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των αδελφών λαών των δύο χωρών με βάση τους σημαντικούς ρόλους τους στους περιφερειακούς και διεθνείς κύκλους.

Ο Ερντογάν και ο Σίσι θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση και τη συνάντηση του YDSK. Πριν από τη συνάντηση, προβλέπεται να υπογραφούν παρουσία των προέδρων περίπου 20 συμφωνίες στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, του τουρισμού, της υγείας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Η επίσκεψη Σίσι θεωρείται επίσης σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αύξησης των επενδύσεων της Τουρκίας στην Αίγυπτο, οι οποίες ξεπερνούν τα 3 δισ. δολάρια. Μεταξύ των συμφωνιών στον τομέα της άμυνας είναι η προμήθεια τουρκικών UAV/UCAV από την Αίγυπτο.

