Τουρκία: Η αμήχανη στιγμή που ο Φιντάν έβαλε «πάγο» στον Μπλίνκεν – ΒΙΝΤΕΟ

Μία αμήχανη στιγμή μεταξύ του Χακάν Φιντάν και του Άντονι Μπλίνκεν κατέγραψαν οι κάμερες, όταν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποδέχτηκε τον Αμερικανό ομόλογό του, στην Άγκυρα.

Ο Μπλίνκεν διακρίνεται να κάνει μία κίνηση, σαν να ήθελε να αγκαλιάσει και να φιλήσει τον Τούρκο ΥΠΕΞ, ωστόσο, ο δεύτερος δεν ανταποκρίθηκε και… κράτησε τις αποστάσεις του. Απλά, έδωσε το χέρι του στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας για την τυπική χειραψία.

Το σχετικό στιγμιότυπο δημοσιεύει το cnn turk, σχολιάζοντας ότι ο Φιντάν δεν ανταποκρίθηκε στην αγκαλιά του Μπλίνκεν και του κράτησε μόνο το χέρι.

Τις εικόνες σχολιάζουν και χρήστες των social media, σημειώνοντας ότι με βάση την γλώσσα του σώματος, η υποδοχή που επεφύλαξε ο Φιντάν στον Μπλίνκεν μάλλον ήταν… ψυχρότατη.

It seems that Turkish Foreign Minister Hakan Fidan gave Blinken a cold reception.

