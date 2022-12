Τουρκία: Άγριος καβγάς και ξύλο στη Βουλή κατά την συζήτηση για τον προϋπολογισμό – Βουλευτής στην Εντατική

Άγριος καβγάς ξέσπασε μεταξύ βουλευτών στη Βουλή της Τουρκίας, κατά την δεύτερη ημέρα συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Τα αίματα άναψαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν και του «Καλού Κόμματος» της Ακσενέρ, έφτασαν στο σημείο να πιαστούν στα χέρια, όπως φαίνεται και σε βίντεο που διακινείται μέσω των social media.

Ο καβγάς ξέσπασε όταν στο βήμα βρισκόταν ο βουλευτής του «Καλού Κόμματος» Ουμίτ Μπεγιάζ. Ο Χουσείν Όρς από το «Καλό Κόμμα» ήρθε στα χέρια με τον Ζαφέρ Ισίκ του ΑΚΡ. Λόγω του δαχτυλιδιού που φορούσε στο δάχτυλο του ο Ισίκ, τραυμάτισε στο κεφάλι τον Ορς, ο οποίος αντιμετωπίζει καρδιολογικό πρόβλημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που ο αντιπρόεδρος της Βουλής Χαϊντάρ Ακάρ αναγκάστηκε να διακόψει την συνεδρίαση για 10 λεπτά.

While the annual budget negotiations were continuing in the Grand National Assembly of #Turkey, a fight broke out between the opposition Good Party (#IYI) (#Nationalist #Kemalists) and the ruling party #Justice and #Development Party deputies.pic.twitter.com/lPrjKG5VEy

