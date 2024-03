Το θαύμα του Κόκο: Γάτος βρέθηκε ζωντανός στα αποκαΐδια της Βαλένθιας

Οι πυροσβέστες στην πόλη της Βαλένθιας στην Ισπανία δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους σήμερα, όταν βρήκαν έναν ζωντανό γάτο κουλουριασμένο μέσα στα αποκαΐδια ενός συγκροτήματος κατοικιών, που καταστράφηκε από μια τεράστια πυρκαγιά πριν από οκτώ ημέρες.

Ο Κόκο, όπως ονομάζεται ο γάτος, επιστράφηκε στην ιδιοκτήτριά του Αντρέα Ρούμπιο, που με δυσκολία μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, καθώς είχε χάσει κάθε ελπίδα ότι το αγαπημένο της ζωάκι θα είχε επιζήσει της φωτιάς, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους και δεκάδες κατοικίδια. «Καημενούλι μου!», φώναξε η 32χρονη Ρούμπιο, καθώς αγκάλιασε τον Κόκο, σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ισπανική αστυνομία.

Το τοπικό πυροσβεστικό τμήμα έκανε γνωστό, με ανάρτησή του στο Χ, ότι παρέδωσε τον Κόκο στους ιδιοκτήτες του «με μεγάλη ικανοποίηση», συνοδεύοντας το μήνυμά του με μια φωτογραφία με την ουρά του γάτου να κρέμεται από μια εσοχή, δίπλα σε έναν κρουνό. «Τον βρήκαμε από καθαρή τύχη», ακούγεται να λέει ένας πυροσβέστης στο ίδιο βίντεο.

Ο σύντροφος της Ρούμπιο, Χαβιέρ Φερνάντεθ, είπε στο Ρόιτερς ότι οι διασώστες σκόνταψαν στον γάτο στον 13ο όροφο, δύο ορόφους πάνω από το διαμέρισμά τους σε σημείο του κτιρίου που είχε υποστεί μικρότερες ζημιές. Ο Κόκο φαίνεται πως είχε βρει καταφύγιο δίπλα σε έναν πυροσβεστικό κρουνό.

Το ζευγάρι πήγε αμέσως τον Κόκο στον κτηνίατρο για ένα πλήρες τσεκ απ και φαίνεται πως είναι καλά στην υγεία του, αν και μυρίζει έντονα καπνό, είπε ο Φερνάντεθ. Ο γάτος θα παραμείνει υπό 24ωρη παρακολούθηση για να διαπιστωθεί εάν έχει αφυδατωθεί.

Η φονική πυρκαγιά, που εξαπλώθηκε ραγδαία καθώς οι φλόγες ενισχύθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, ξέσπασε το βράδυ της 22ας Φεβρουαρίου στην εύπορη συνοικία Ελ Καμπανάρ. Περισσότεροι από 150 επιζώντες, μεταξύ αυτών η Ρούμπιο και ο Φερνάντεθ, ζουν προσωρινά σε κοινωνικές κατοικίες, καθώς αναμένουν μια μονιμότερη λύση.

«Είναι ένα νέο σπίτι για εκείνον, επομένως θα νιώθει λίγο χαμένος στην αρχή, όμως όσο το συντομότερο συνηθίσει τόσο καλύτερα θα νιώσει ο Κόκο», τόνισε ο Φερνάντεθ.

