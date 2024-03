Το πάρτι αρραβώνων κατέληξε σε τραγωδία: Γλίστρησε ο γαμπρός και έκοψε την καρωτίδα του

Σε τραγωδία κατέληξε ένα πάρτι αρραβώνων ενός Βρετανού στην Αυστραλία, ο οποίος γλίστρησε και όταν έπεσε έκοψε την καρωτίδα του, βρίσκοντας φρικτό θάνατο μπροστά σε όλους τους καλεσμένους, οι οποίοι σε κατάσταση σοκ έκαναν τα πάντα για να τον σώσουν.

Ο 29χρονος Λίαμ Τρίμερ και η αρραβωνιαστικιά του είχαν οργανώσει ένα πάρτι σε κτήμα στην Δυτική Αυστραλία για να ανακοινώσουν τον αρραβώνα τους σε φίλους και συγγενείς. Ο ίδιος, έκοψε την καρωτίδα του όταν γλίστρησε και έπεσε. Αν και οι καλεσμένοι προσπάθησαν να τους δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ο Βρετανός πέθανε πριν προλάβει να φτάσει το ασθενοφόρο.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές πώς ακριβώς υπέστη το θανάσιμο τραύμα ή πού έλαβε χώρα το περιστατικό, αλλά διεξάγεται έρευνα.

«Έγιναν τα πάντα για να προσπαθήσουν να τον σώσουν, αλλά δεν ήταν γραφτό και ξέρω ότι όλοι όσοι συμμετείχαν είναι πραγματικά, πραγματικά πληγωμένοι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι εύχονται να μπορούσαν να ξυπνήσουν από αυτόν τον εφιάλτη» δήλωσε ο Μπλαντς στο 9 News Perth.

