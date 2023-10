Το Ισραήλ βομβάρδισε τα αεροδρόμια σε Δαμασκό και Χαλέπι σύμφωνα με ΜΜΕ της Συρίας

Όπως μεταδίδει ο Guardian, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας ανέφεραν σήμερα Πέμπτη (12.10.2023) ότι οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ βομβάρδισαν τα αεροδρόμια σε Δαμασκό και Χαλέπι, τα οποία τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Συριακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συριακή αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε ως απάντηση στις επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μέσα σε ένα από τα αεροπλάνα που επρόκειτο να προσγειωθούν στη Δαμασκό ήταν και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν. Το αεροπλάνο επιστρέφει στην Τεχεράνη.

