Ισραήλ: «Είμαστε εδώ, δεν πάμε πουθενά» λέει ο Μπλίνκεν

Τουλάχιστον 25 Αμερικανοί έχουν σκοτωθεί στην επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στο Ισραήλ προκειμένου να δείξει την αλληλεγγύη των ΗΠΑ με τη χώρα.

Σε κοινή ανακοίνωση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εργάζεται στενά με το Ισραήλ για να διασφαλίσει την απελευθέρωση των ανθρώπων που αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς. «Είμαστε εδώ, δεν πάμε πουθενά» είπε ο Μπλίνκεν κατά την έναρξη της διευρυμένης συνάντησης, με τον Νετανιάχου να τον ευχαριστεί για αυτή τη δήλωσή του.

Prime Minister Benjamin Netanyahu is currently meeting with US Secretary of State Antony Blinken.

At the start of the expanded meeting, Prime Minister Netanyahu thanked @SecBlinken for his statement: ‘We are here; we are not going anywhere’.https://t.co/pHudXoVijS pic.twitter.com/q6esbNR9ax

