Το αντίο στον Μπόρις Τζόνσον από τον Λάρι—Ο γάτος της πρωθυπουργικής κατοικίας γίνεται viral

Ο γάτος της πρωθυπουργικής κατοικίας, Λάρι, αποχαιρέτισε με τον … δικό του τρόπο τον Μπόρις Τζόνσον, ενώ περιμένει την νέα ένοικο της Ντάουνινγκ Στριτ, Λιζ Τρας.

Ο Λάρι ο γάτος, που ζει στην Ντάουνινγκ Στριτ 10, εθεάθη απ’ έξω λίγο αφότου έγινε γνωστό ότι η Λιζ Τρας θα είναι η επόμενη Βρετανίδα πρωθυπουργός.

«Ναι, βγήκα έξω για να τσεκάρω ότι έφυγε. Όντως έφυγε» έγραψαν οι διαχειριστές της επίσημης σελίδας του Λάρι στο Twitter.

Yes, I came out to check that he’s gone. He has. pic.twitter.com/s1t7XzNqHP — Larry the Cat (@Number10cat) September 6, 2022

Το Reuters έκανε αντίστοιχη ανάρτηση με βίντεο του γάτου να κόβει … βόλτες έξω από την πρωθυπουργική κατοικία μετά την επίσημη ανακοίνωση για το νέο του “αφεντικό”.

Larry the cat, who lives at 10 Downing Street, was seen outside shortly after Liz Truss was named the next British prime minister pic.twitter.com/QCguB5MNwy — Reuters (@Reuters) September 6, 2022

Ποιος είναι ο Λάρι, ο μόνιμος κάτοικος στην πρωθυπουργική κατοικία

Ο γάτος κατέχει τον τίτλο του πρωθυπουργικού γάτου από το 2011, αφού υιοθετήθηκε από το Battersea Dogs & Cats Home από το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ 10.

Ο ιστότοπος της Ντάουνινγκ Στριτ περιγράφει τα καθήκοντα του Λάρι ως εξής: «να χαιρετίζει τους επισκέπτες, να επιθεωρεί τις άμυνες ασφαλείας και να δοκιμάζει τα έπιπλα αντίκες ως προς την ποιότητα του ύπνου».

Ο Λάρι έχει υποδεχθεί ήδη τρεις πρωθυπουργούς: τον David Cameron, την Theresa May και τον Boris Johnson. Και αναμένεται να υποδεχθεί και την τέταρτη της δικής του θητείας.

Η εργασιακή απόδοση του Λάρι έχει τεθεί υπό έλεγχο στο παρελθόν. Μέσα σε ένα μήνα από την άφιξή του στην Ντάουνινγκ Στριτ, ανώνυμες πηγές είπαν στην Daily Telegraph ότι ο Λάρι επέδειξε «ξεκάθαρη έλλειψη ενστίκτου δολοφόνου».

Liz Truss is the perfect example of this government’s levelling up policy in action; they won’t let experience, ability or suitability hold you back… pic.twitter.com/hO5c47jDef — Larry the Cat (@Number10cat) September 5, 2022



Τούτου λεχθέντος, εθεάθη σχεδόν να βγάζει ένα περιστέρι το 2020. Η σχέση του Λάρι με άλλα ζώα στην Downing Street ήταν επίσης ένα σημείο ανησυχίας στο παρελθόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τσακωθεί με τον γάτο του Υπουργείου Εξωτερικών, Πάλμερστον, με τον Λάρι να επισκέπτεται τον κτηνίατρο μετά από ένα ιδιαίτερα βίαιο καβγά το 2016.

Οι σχέσεις του με επισκέπτες πολιτικούς ήταν επίσης λίγο μπερδεμένες, με τον Λάρι να προκαλεί σάλο κατά τη διάρκεια επίσκεψης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Λάρι αποφάσισε να ξαπλώσει κάτω από την θωρακισμένη Cadillac του Τραμπ, αξίας 1,2 εκατομμυρίων λιρών, που σημαίνει ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορούσε να φύγει έπειτα από μια συνάντηση με την Τερέζα Μέι.