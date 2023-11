Θρίλερ με φορτηγό πλοίο «Κύπριου εφοπλιστή» που χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο – Νεκρός ο πλοίαρχος

Πύραυλος από τη Ρωσία έπληξε ένα φορτηγό πλοίο την ώρα που αυτό έμπαινε στο λιμάνι της Οδησσού, το πρωί της Τετάρτης (8/11), με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο καπετάνιος του πλοίου και να τραυματιστούν τρεις ναυτικοί και ένας άνδρας του λιμενικού, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το φορτηγό πλοίο «KMAX RULER», με σημαία Λιβερίας, ανήκει στην κυπριακή εταιρεία Cyprus Sea Lines, του εφοπλιστή Ανδρέα Χατζηγιάννη από την Κύπρο. Σημειώνεται ότι ο Ανδρέας Χατζηγιάννης είναι πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών της Κύπρου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα omegalive, η εταιρεία διαψεύδει τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα. Συγκεκριμένα, όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή του OMEGA «Ενημέρωση Τώρα» μετά από επικοινωνία με την εταιρεία, διαψεύδεται το χτύπημα σε πλοίο ιδιοκτησίας του κ. Χατζηγιάννη.

«Μιλήσαμε με την εταιρεία Cyprus Sea Lines. Μας διαψεύδει ότι αυτό το πλοίο είναι ιδιοκτησίας της. Επικοινώνησαν με το πλήρωμα και με τον καπετάνιο και είναι καλά στην υγεία τους», τόνισε ο δημοσιογράφος.

«Ο πύραυλος έπληξε την υπερκατασκευή ενός πολιτικού φορτηγού σκάφους υπό σημαία Λιβερίας, τη στιγμή της εισόδου του στο λιμάνι», ανέφερε η νότια στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας στο messenger Telegram.

Στα social media δημοσιεύτηκε βίντεο από την στιγμή που ο πύραυλος πλήττει το πλοίο:

The moment a Kh-31P anti-radar missile launched by Russia hit the Liberian-flagged Bulk Carrier “Kmax Ruler” 🇱🇷 in the port of Odesa. https://t.co/JSPSx5JbNG pic.twitter.com/oRft6DXKso

Οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι το πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο τύπου Kh-31P τον οποίο εκτόξευσε ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος.

Το πλοίο επρόκειτο να μεταφέρει σιδηρομετάλλευμα στην Κίνα, δήλωσε ο υπουργός Υποδομών της Ουκρανίας Oleksandr Kubrakov. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε 21 στοχευμένες επιθέσεις σε λιμενικές υποδομές μετά την αποχώρηση από τη συμφωνία. «Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η τρομοκρατική χώρα κατέστρεψε περισσότερες από 160 εγκαταστάσεις υποδομής και 122 οχήματα», είπε στο Facebook.

🔻 The occupiers’ missile hit a ship flying the flag of Liberia as it entered the port, the Odessa OVA reported

“Crew members – citizens of the Philippines – were injured. The pilot was killed, another port worker was injured,” the report said. pic.twitter.com/o2DGSCToYY

— 🌻 Fertilizer Finder 🌻 (@ManiacMagic1) November 8, 2023