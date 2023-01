Three 6 Mafia: Νεκρή η 43χρονη ράπερ Gangsta Boo

Η ράπερ των Three 6 Mafia,Gangsta Boo, πέθανε σε ηλικία 43 ετών.

Το πραγματικό της όνομα ήταν Lola Mitchell. Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από την δισκογραφική της εταιρεία. Έως τώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου της.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Fox 13 μετέδωσε ότι η Mitchell εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής.

Long live my home girl Gangsta Boo 🖤🤞🏾 Queen of the M 👑 !

— TyDolla$ign (@tydollasign) January 1, 2023