The Wanted: Στο νοσοκομείο με καρδιακά προβλήματα ο 36χρονος τραγουδιστής του συγκροτήματος – «Έρχονται δύσκολοι μήνες»

Ο Max George, τραγουδιστής του βρετανό-ιρλανδικού συγκροτήματος The Wanted, ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι νοσηλεύεται λόγω «προβλημάτων με την καρδιά» του, μόλις δύο χρόνια μετά τον θάνατο του συνεργάτη του και τραγουδιστή, Tom Parker.

«Χθες αισθάνθηκα πολύ άσχημα και μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, έπειτα από εξετάσεις, βρέθηκε ότι έχω κάποια προβλήματα με την καρδιά μου», έγραψε ο 36χρονος τραγουδιστής, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία όπου ποζάρει χαμογελαστός από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

Ο George ανέφερε ότι πρόκειται να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης και να αποφασιστεί αν είναι απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση. Παρά το σοκ, ο τραγουδιστής των The Wanted δήλωσε πως είναι αποφασισμένος να αντιμετωπίσει τη νέα πρόκληση υγείας του με θάρρος.

«Αν και αυτό είναι ένα μεγάλο σοκ και σίγουρα μια αναποδιά, είναι κάτι που θα αντιμετωπίσω με όλες μου τις δυνάμεις. Είμαι πολύ τυχερός που αυτό εντοπίστηκε όταν έπρεπε», τόνισε. «Θα είναι μερικές δύσκολες εβδομάδες/μήνες» σημείωσε.

Στην ανάρτησή του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη της συντρόφου του, Maisie Smith, και των αγαπημένων του προσώπων, ενώ διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι θα τους ενημερώνει για την πορεία της υγείας του, καθώς αναμένεται να μείνει κλινήρης για τουλάχιστον έναν μήνα.

Η είδηση της νοσηλείας του προκάλεσε συγκίνηση στους θαυμαστές του, αλλά και στους φίλους του από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ο Siva Kaneswaran, μέλος των The Wanted, έγραψε στο Instagram: «Είμαι εδώ για σένα, αδερφέ. Ξεκουράσου και γίνε σύντομα καλά ❤️».

Δύο χρόνια από τον θάνατο του Tom Parker

Η νοσηλεία του Max George έρχεται δύο χρόνια μετά τον θάνατο του τραγουδιστή Tom Parker, μέλους των The Wanted, από καρκίνο του εγκεφάλου σε ηλικία 33 ετών. Ο Parker είχε ανακοινώσει τη διάγνωσή του για όγκο στον εγκέφαλο τον Οκτώβριο του 2020 και απεβίωσε τον Μάρτιο του 2022.

Μετά τον θάνατο του Parker, ο George είχε μοιραστεί ένα συγκινητικό αφιέρωμα στο Instagram, γράφοντας: «Από τη στιγμή που σε γνώρισα, ήξερα ότι αυτή θα ήταν μια ξεχωριστή σελίδα στη ζωή μου. Ήμουν σωστός. Κάναμε τα πάντα μαζί, από απίστευτα μέχρι εξωφρενικά πράγματα. Ήταν τιμή μου που ήμουν φίλος σου».

Καταλήγοντας, είχε γράψει: «Ό,τι κι αν κάνω από εδώ και πέρα, ακόμα και στις πιο σκοτεινές μου στιγμές, θα μπορώ πάντα να χαμογελάω και να λέω: “Μοιράστηκα τη σκηνή με τον Tom Parker”».

Ποιοι είναι οι The Wanted

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2009 και αποτελείται από τους Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness, Nathan Sykes και τον αείμνηστο Tom Parker, ενώ manager τους ήταν ο Scooter Braun, γνωστός για τη συνεργασία του με μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Αριάνα Γκράντε.

Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το ομώνυμο «The Wanted», κυκλοφόρησε το 2010 και ανέβηκε στο νούμερο 4 των βρετανικών charts, με επιτυχίες όπως το «All Time Low» και το «Heart Vacancy».

Το συγκρότημα σημείωσε σημαντική επιτυχία με το δεύτερο άλμπουμ τους, «Battleground» (2011), το οποίο περιείχε το επιτυχημένο single «Glad You Came».

Η δημοτικότητά τους εκτοξεύθηκε με το τρίτο άλμπουμ τους, «Word of Mouth» (2013), με τραγούδια όπως το «Walks Like Rihanna» και το «We Own the Night».

Παράλληλα, το 2013, είχαν και το δικό τους ριάλιτι, την τηλεοπτική σειρά «The Wanted Life».

Το 2014 ανακοίνωσαν τη διάλυση του συγκροτήματος, με τα μέλη να ασχολούνται με τις σόλο καριέρες τους και κάνοντας τηλεοπτικές εμφανίσεις. Το 2021 ανακοίνωσαν την επανένωσή τους και κυκλοφόρησαν το «Most Wanted – The Greatest Hits», με καινούργια τραγούδια και παλιές επιτυχίες.