Tesla: Το νέο ρομπότ του Έλον Μασκ χορεύει και… βράζει αβγά – ΒΙΝΤΕΟ

Το νέο ρομπότ της Tesla, της εταιρείας του Έλον Μασκ, παρουσιάστηκε με ένα βίντεο, στο οποίο φάνηκε να σηκώνει ένα αβγό και να χορεύει.

Μπορεί τα σημερινά ρομπότ να μην είναι όπως τα περιγράφουν τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας εδώ και δεκαετίες, οι μηχανές, όμως, εξελίσσονται όλο και περισσότερο.

Το νέο ρομπότ της Tesla, με αναβαθμισμένες δυνατότητες

Τώρα, ένα ρομπότ κατάφερε να σηκώσει ένα αβγό και να σκύψει χωρίς να πέσει στο έδαφος. Μπορεί όλα αυτά να μην ακούγονται τόσο εντυπωσιακά, αν τα συγκρίνουμε με ό,τι βλέπουμε σε ταινίες, όμως είναι ενδεικτικά του ρυθμού ανάπτυξης των ρομπότ, με στόχο να μπορέσουν να κάνουν εργασίες με τα χέρια τους όπως οι άνθρωποι.

Δείτε το βίντεο με το ρομπότ, που μοιράστηκε στο X ο Έλον Μασκ:

Η Tesla παρουσίασε τη νέα έκδοση του ρομπότ της, Optimus, σε ένα βίντεο που δείχνει πώς μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα, να μιμηθεί καλύτερα τους ανθρώπους όταν περπατούν, να σκύψει χωρίς να πέσει, μεταξύ άλλων. Στο πιο συναρπαστικό σημείο του βίντεο, μάλιστα, βλέπουμε το ανθρωπόμορφο ρομπότ να… σηκώνει ένα αβγό, χωρίς να το σπάσει.

Το Optimus της Tesla χορεύει και βράζει αβγά

Σε ένα βίντεο, το τμήμα ρομποτικής της Tesla παρουσίασε το ρομπότ που ονόμασε Optimus «Gen 2». Η εταιρεία δήλωσε ότι το ρομπότ μπορεί να περπατάει πιο γρήγορα, είναι 10kg ελαφρύτερο και έχει βελτιωμένη ισορροπία και καλύτερες κινήσεις των χεριών σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

Το κλιπ έδειχνε το ρομπότ να να λυγίζει τα δάχτυλά του και να βράζει ένα αυγό για να επιδείξει την πρόοδο στον «χειρισμό λεπτών αντικειμένων». Το βίντεο κλείνει με δύο ρομπότ να χορεύουν υπό τους ήχους ηλεκτρονικής μουσικής.

Ο Milan Kovac, ο οποίος εργάζεται για το πρόγραμμα Optimus, σημείωσε στο X ότι τα πλάνα είναι σε πραγματικό χρόνο και ότι δεν εμπλέκεται κανενός είδους ψηφιακή επεξεργασία.

Excited to share our latest bot ! Amazing new platform to build the future of humanoid robotics upon. Very proud of the teams who’ve all been hard at work to get this to happen 🙂

This new generation, which is in effect the 3rd since we started the program less than 2 years ago,… https://t.co/k2kGFsXUuu

— Milan Kovac (@_milankovac_) December 13, 2023