Τέλος στο θρίλερ στις ΗΠΑ: Ο Κέβιν Μακάρθι εξελέγη πρόεδρος της Βουλής έπειτα από 15 ψηφοφορίες

Ο Ρεπουμπλικανός Κέβιν Μακάρθι εξελέγη πριν από λίγο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος σε μια διαδικασία που σημαδεύτηκε μέχρι την τελευταία στιγμή από πολύ μεγάλες εντάσεις στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών.

Έπειτα από έντονες διαβουλεύσεις, η ομάδα των “τραμπιστών ανταρτών” βουλευτών που εμπόδιζε την εκλογή του 57χρονου από την Καλιφόρνια υποχώρησε τελικά βάζοντας τέλος σε ένα αδιέξοδο που δεν είχε προηγούμενο τα τελευταία 160 χρόνια και προμηνύει πολύ έντονες αντιπαραθέσεις στο Σώμα τα δύο επόμενα χρόνια.

Kevin McCarthy celebrates after being elected Speaker of the House following a grueling four-day struggle within his own party. https://t.co/Eu207tZyrr pic.twitter.com/bEcNdY2jOv

— ABC News (@ABC) January 7, 2023