Συρία: Τουλάχιστον 5 νεκροί στα πλήγματα του Ισραήλ – BINTEO

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με συριακό επίσημο μέσο ενημέρωσης, σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην κεντρική Συρία, συμπεριλαμβανομένου κέντρου επιστημονικής έρευνας, σύμφωνα με ΜΚΟ.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία, το 2011, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει εκατοντάδες βομβαρδισμούς στη χώρα, βάζοντας στο στόχαστρο πάνω απ’ όλα οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν.

«Ο αριθμός των θυμάτων της ισραηλινής επίθεσης σε διάφορες εγκαταστάσεις πλησίον της Μασιάφ ανέρχεται σε πέντε νεκρούς και (άλλους) 19 τραυματίες, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση», δήλωσε ο διευθυντής του γενικού κρατικού νοσοκομείου της Μασιάφ, ο Φάισαλ Χαϊντάρ, σύμφωνα με το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Περί τις 23:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) της Κυριακής, ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση από τον βορειοδυτικό Λίβανο, στοχοποιώντας αριθμό στρατιωτικών εγκαταστάσεων» στην κεντρική Συρία, μετέδωσε το πρακτορείο, επικαλούμενο πηγή του στις συριακές ένοπλες δυνάμεις. «Η αντιαεροπορική άμυνά μας κατέρριψε κάποιους πυραύλους», πρόσθεσε η πηγή αυτή.

«Δεκατρείς σφοδρές εκρήξεις ήχησαν στην περιοχή όπου φιλοξενούνται κέντρα επιστημονικής έρευνας στη Μασιάφ, όπου έχουν παρουσία οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν και ειδικοί στην ανάπτυξη όπλων», ανέφερε από την πλευρά του το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του καθεστώτος προσπαθεί να αποκρούσει σφοδρή ισραηλινή επίθεση σε τρεις χρόνους εναντίον εγκαταστάσεων» των συριακών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή της Μασιάφ, ανατολικά από τη Χάμα (κεντρικά), ανέφερε νωρίτερα η ΜΚΟ με έδρα τη Βρετανία η οποία βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία.

Κατάφερε να καταρρίψει κάποιους πυραύλους, πρόσθεσε.

Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον στόχων στη Συρία κλιμακώθηκαν περαιτέρω μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου.

Οι ισραηλινές αρχές σπανίως σχολιάζουν κατά περίπτωση τις επιδρομές αυτές, όμως έχουν διαμηνύσει επανειλημμένα ότι δεν θα επιτρέψουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους, να επεκτείνει την παρουσία της στη Συρία.

Στα τέλη Αυγούστου, τρεις μαχητές οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν σκοτώθηκαν στην κεντρική συριακή επαρχία Χομς, σε βομβαρδισμούς αποδοθέντες στο Ισραήλ από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μερικές ημέρες αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε μέλη του κινήματος Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ σε πλήγμα στη Συρία, στα σύνορα με τον Λίβανο, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Τον Απρίλιο, βομβαρδισμός αποδιδόμενος στο Ισραήλ ισοπέδωσε το προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ανάμεσά τους επτά ιρανούς στρατιωτικούς συμβούλους, από τους οποίους οι τρεις ήταν ανώτεροι αξιωματικοί. Το Ιράν ανταπέδωσε τον ίδιο μήνα εξαπολύοντας άνευ προηγουμένου απευθείας επίθεση στο Ισραήλ με εκατοντάδες drones, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους, που πάντως καταρρίφθηκαν στην πλειονότητά τους από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις με τη βοήθεια κυρίως δυτικών συμμάχων τους.

❗️🇮🇱 Israeli air force conducts massive bombing raids on Syria

💥 According to reports online, this is one of the largest attacks on the country in recent years.

-Unconfirmed reporting suggests four people were killed and at least 15 were injured in the strikes.#Syria pic.twitter.com/LlvsvQ9jnF

— ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ News (@KassandraNews) September 8, 2024