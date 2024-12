Συρία: Το Ισραήλ κατέλαβε ζώνη 14 χιλιομέτρων και βύθισε πολεμικά πλοία – Εκκένωσαν την βάση στην Ταρτούς οι Ρώσοι

Ζώνη χωρίς όπλα σύστησε το Ισραήλ στην Συρία και κατέστρεψε μονάδες του στόλου της, για να μην πέσει στα χέρια των τζιχαντιστών ανταρτών, όπως έκανε και με το χημικό της οπλοστάσιο, ενώ η ρωσική βάση στο Ταρτούς εκκενώθηκε και τα ρωσικά πλοία έχουν μείνει στα ανοιχτά των συριακών ακτών.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε μαζί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου από τον στρατό να δημιουργήσει μια ζώνη χωρίς όπλα στη νότια Συρία, μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ.

“Μαζί με τον πρωθυπουργό, ζήτησα από τον στρατό να δημιουργήσει μια ζώνη χωρίς όπλα και τρομοκρατικές απειλές, στη νότια Συρία, χωρίς μόνιμη ισραηλινή παρουσία”, δήλωσε ο Κατς κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε ναυτική βάση στην πόλη της Χάιφας στο βόρειο Ισραήλ. Δεν διευκρίνισε πού ακριβώς θα δημιουργηθεί αυτή η ζώνη αλλά πρόσθεσε ότι ο στόχος είναι να “εμποδιστεί η οργάνωση της τρομοκρατίας στη Συρία”.

Το Ισραήλ έχει ενισχύσει την στρατιωτική του παρουσία και στα σύνορα με την Συρία, ενώ ζώνη χωρίς όπλα έχουν εγκαθιδρύσει στο συριακό έδαφος και οι αμερικανικές δυνάμεις. Αν και το Ισραήλ δεν έχει δώσει λεπτομέρειες της επιχείρησης, τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι η ζώνη που έχει καταληφθεί έχει βάθος 14 χιλιόμετρα.

⚡️ ⭕️ Occupation army:

We recommended the political level to occupy pivotal positions behind the #Syrian border to prevent the approach of militants.

⚡️⭕️#Israeli Channel 12:

Israeli forces entered 14 km deep into #Syrian territory without any resistance pic.twitter.com/a4CorfngoP

— Middle East Observer (@ME_Observer_) December 8, 2024