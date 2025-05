Συρία: Ένοπλοι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση της Ρωσίας

Ένοπλη ομάδα που φέρεται να συνδέεται με τη de facto κυβέρνηση της Συρίας εξαπέλυσε επίθεση την Τρίτη στη ρωσική αεροπορική βάση Χμάιμιμ, στη δυτική Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η βάση, που βρίσκεται στην παραθαλάσσια επαρχία της Λαττάκειας, έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για χιλιάδες εκτοπισμένους. Οι άνθρωποι αυτοί εγκατέλειψαν τις εστίες τους για να σωθούν από το κύμα βίας που σαρώνει τη χώρα με θρησκευτικά και εθνοτικά κίνητρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 1.700 πολίτες μόνο τον Μάρτιο. Τα περισσότερα θύματα ανήκαν στη μειονότητα των αλαουιτών.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος προερχόταν από τη συγκεκριμένη μειονότητα, εκδιώχθηκε από την εξουσία τον Δεκέμβριο από συμμαχία ριζοσπαστών ισλαμιστών ανταρτών και κατέφυγε στη Ρωσία, η οποία παρέμενε σταθερός του σύμμαχος για πάνω από μία δεκαετία.

🔴According to Russian sources, there has been an attack on Russian military posts near the Hmeimim airbase in Syria. There have been casualties on both sides.

