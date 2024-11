Συρία: Δεκαπέντε μαχητές προσκείμενοι στην Τουρκία νεκροί σε «σφοδρές μάχες» με δυνάμεις των Κούρδων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 15 Σύροι μαχητές προσκείμενοι στην Τουρκία σκοτώθηκαν την Κυριακή (24/11), όταν παρεισέφρησαν σε εδάφη που ελέγχουν δυνάμεις υπό κουρδική διοίκηση στη βόρεια Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μαχητές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), που ελέγχουν αχανή έκταση στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, «παρεισέφρησαν σε θέσεις» οργανώσεων υποστηριζόμενων από την Άγκυρα στα περίχωρα του Χαλεπιού, ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

«Οι δυο πλευρές ενεπλάκησαν σε σφοδρές μάχες» στις οποίες σκοτώθηκαν δεκαπέντε μαχητές υποστηριζόμενοι από την Τουρκία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου στη βόρεια Συρία, οι συγκρούσεις έγιναν κοντά στην πόλη Αλ Μπαμπ, όπου οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα εξαιτίας των εχθροπραξιών.

Οι ΣΔΔ, παράταξη υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ, υπήρξαν αιχμή του δόρατος στον αγώνα εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), τα τελευταία οχυρά της οποίας στη συριακή επικράτεια έπεσαν το 2019.

Κυρίαρχη συνιστώσα του είναι οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που η Άγκυρα χαρακτηρίζει τον συριακό βραχίονα της εκτός νόμου τουρκικής κουρδικής αυτονομιστικής οργάνωσης Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK).

