Σύνορα ΗΠΑ – Καναδά: Περίεργη έκρηξη σε αυτοκίνητο στους καταρράκτες του Νιαγάρα – Βίντεο

Η γέφυρα Ρέινμποου στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, που συνδέει τις ΗΠΑ με τον Καναδά, έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σήμερα το απόγευμα λόγω ενός «συμβάντος» στο οποίο εμπλέκεται ένα όχημα που εισερχόταν στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ένας εκπρόσωπος του δημάρχου της περιοχής είπε ότι η Ρέινμποου Μπριτζ θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας και ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση. Σύμφωνα με το FBI, ερευνάται μια πιθανή έκρηξη στη γέφυρα.

Explosion on the U.S.-Canada border. Video by Chorkor Millionaire pic.twitter.com/Xqgi44BAs7

— News Now 24🌐 (@GlobalNewsNow24) November 22, 2023