Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Ολοκληρώθηκε χωρίς κοινά συμπεράσματα για την Μέση Ανατολή

Απέτυχαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα για την κρίση στην Μέση Ανατολή και τον πόλεμο του Ισραήλ με την Χαμάς. Το Μεσανατολικό ήταν το βασικό ζήτημα της σημερινής δεύτερης ημέρα του Συμβουλίου Κορυφής των 27, το οποίο έληξε χωρίς κοινό κείμενο, αφού οι 27 δεν κατόρθωσαν να βρουν ούτε ένα τέχνασμα σαν το χθεσινό (14/12/23) με το οποίο κατέστη δυνατό να αποφασιστεί η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν επί αρκετές ώρες για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ωστόσο δεν κατέστη εφικτό να υιοθετηθούν κοινά συμπεράσματα γι’ αυτό το θέμα. «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν μια συζήτηση στρατηγικής φύσεως για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή – ένα ζήτημα που θα συνεχίσει να τους απασχολεί και στο μέλλον. Δεν υιοθετήθηκαν συμπεράσματα, ούτε προβλεπόταν κάτι τέτοιο», σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι ηγέτες σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα δεν ξεπέρασαν τις διαφωνίες, για το εάν θα υπάρχουν ανθρωπιστικές παύσεις, παύση ή εκεχειρία. Προέκυψε ένας πόλεμος λέξεων για το κείμενο με την Ε.Ε. να εμφανίζεται πάλι κατακερματισμένη, όπως εμφανίστηκε στην έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το χθεσινό έντονο παρασκήνιο και την πρόταση Σολτς στον Ούγγρο πρωθυπουργό να βγει από την αίθουσα ώστε να μην υπάρξει βέτο στην απόφαση για Ουκρανία και Μολδαβία, σήμερα η ελληνική πλευρά έκανε λόγο για ισχυρό μήνυμα της Ευρώπης προς την Ρωσία. Η Ελλάδα τάχθηκε από την πρώτη στιγμή υπέρ της ενταξιακής προοπτικής της Ουκρανίας, η οποία και έλαβε το πράσινο φως από τους 26 ηγέτες, μετά την αποχώρηση του Ούγγρου πρωθυπουργού.

Η Ουγγαρία χθες άσκησε βέτο και στα ζητήματα του προϋπολογισμού για τα οποία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ζητήσει στη χθεσινή παρέμβασή του μία λύση “πακέτο” σε σχέση με την παράλληλη εκταμίευση ευρωπαϊκών κονδυλίων για το μεταναστευτικό, αλλά και το πολύ σημαντικό κομμάτι των φυσικών καταστροφών. Μετά το βέτο της Ουγγαρίας, αυτό το θέμα, όπως φαίνεται, παραπέμπεται για την επόμενη Σύνοδο Κορυφής, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα διεξαχθεί αν δεν αλλάξει κάτι τον Ιανουάριο.

Στην σημερινή συνεδρίαση η ελληνική πλευρά τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το δικαίωμα της αυτοάμυνας στο Ισραήλ, ωστόσο εστιάζει και στο πολύ σημαντικό κομμάτι της προστασίας των αμάχων. Στο κομμάτι της ενταξιακής προοπτικής και το πράσινο φως που δόθηκε για την Ουκρανία, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πάγια θέση της χώρας μας, δηλαδή «ναι» στην ενταξιακή προοπτική, αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα για την Ουκρανία, αυτό που είπε και εδώ χθες προσερχόμενος είναι ότι το μέλλον της Ουκρανίας είναι εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν ούτε σε πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 50 δισ. ευρώ για το Κίεβο λόγω των αντιρρήσεων της Ουγγαρίας. Το Κρεμλίνο σχολίασε ότι «η ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Επεισοδιακή ήταν η πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, καθώς εξελίχθηκε σε θρίλερ έπειτα από απειλή του Βίκτορ Ορμπάν να ασκήσει βέτο στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας, με τον Όλαφ Σολτς να του ζητά να αποχωρήσει από την αίθουσα και… να πάει για ένα καφέ, ώστε να υπάρξει ομοφωνία μεταξύ των 26 παρισταμένων ηγετών.

Έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες που έληξαν μετά τις 3 τα ξημερώματα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός έφυγε από την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχοντας μπλοκάρει βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Βγήκε (ο Ορμπάν) από την αίθουσα, έτσι αυτό που έκανε ήταν να μην ασκήσει το βέτο» ανέφερε ο εκτελών χρέη πρωθυπουργού Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε ο οποίος ερωτηθείς από τον δημοσιογράφος γιατί απάντησε «δεν ξέρω, πρέπει να τον ρωτήσετε, όμως ήταν ο (Γερμανός Καγκελάριος) Όλαφ Σολτς που έκανε την πρόταση και πιστεύω ήταν καλή κίνηση».

«Ο κύριος Όρμπαν γνώριζε πολύ καλά την απόφαση, που επρόκειτο να ληφθεί. Και η απόφαση που ελήφθη είναι μια απόφαση που δεσμεύει 27 χώρες. Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν και το μήνυμα είναι πολύ σαφές: στεκόμαστε στο πλευρό των Ουκρανών» τόνισε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρόο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου χαιρέτισε ως ιστορική την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεις με Ουκρανία και Μολδαβία. Και διαβεβαίωσε το Κίεβο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιχειρήσει να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση και για τη βοήθεια στις αρχές του επόμενου έτους: «θέλουμε να στηρίξουμε την Ουκρανία. Είναι ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα, είναι μια πολύ ισχυρή πολιτική απόφαση. Και σήμερα και απόψε, πιστεύω είμαστε στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας. Και αυτή η απόφαση που έλαβαν τα κράτη μέλη είναι εξαιρετικά σημαντική για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός κράτησε αποστάσεις από τους ομολόγους με ανάρτησή του στο Facebook. Χαρακτηρίζοντας παράλογη και λάθος την απόφαση να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. «H Ουγγαρία αποφάσισε ότι οι «26» (Ευρωπαίοι ηγέτες) πρέπει να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο. Η Ουγγαρία δεν συμμερίζεται αυτήν την κακή απόφαση. Και αυτός είναι ο λόγος που η Ουγγαρία έμεινε μακριά από την απόφαση σήμερα» τόνισε ο Βίκτορ Όρμπαν.

