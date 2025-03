Συναγερμός στις ΗΠΑ – Αναφορές για πυροβολισμούς στα κεντρικά της CIA στη Βιρτζίνια

Συναγερμός έχει σημάνει στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, καθώς η αστυνομία και ομάδες SWAT έχουν περικυκλώσει τα κεντρικά γραφεία της CIA έπειτα από αναφορές για έναν άνδρα με όπλο που πυροβολούσε στον αέρα.

Σε εικόνες που κυκλοφορούν στα social media φαίνονται οι αστυνομικοί να έχουν αποκλείσει τον περιβάλλοντα χώρο των γραφείων της CIA και να κρατούν τον κόσμο μακριά από το σημείο.

Ένας περαστικός χαρακτήρισε την αντίδραση της αστυνομίας «μαζική», με ολόκληρη την είσοδο του αρχηγείου της CIA στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια να έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς, στρατιωτικά οχήματα και πυροσβεστικά οχήματα που έσπευσαν να βοηθήσουν.

Ο δημοσιογράφος Άντριου Λέιντεν δημοσίευσε στο Χ ότι «ο ύποπτος έριξε πολλές σφαίρες στον αέρα».

Police and SWAT have surrounded the CIA headquarters in Virginia after an alleged report of a man with a gun firing into the air. pic.twitter.com/PJ5W0E5Hdq

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) March 19, 2025