Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Μόναχο – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Bild, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Μόναχο, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία στη γερμανική εφημερίδα.

Υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο ενημέρωσης BR24, το αυτοκίνητο έπεσε επάνω σε ανθρώπους που συμμετείχαν σε απεργιακή κινητοποίηση. Οι ακριβείς συνθήκες είναι προς το παρόν ασαφείς.

Αστυνομία και ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O

