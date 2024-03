Συναγερμός σε σχολείο στις ΗΠΑ – Αναφορές για ένοπλο

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, καθώς υπάρχουν αναφορές για ένοπλο σε σχολείο.

Ένα λύκειο της Φλόριντα έχει τεθεί σε lockdown εν μέσω αναφορών για ένα «ύποπτο άτομο» που κινείται στην πανεπιστημιούπολη, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Πρόκειται για το λύκειο Timber Creek στο Ορλάντο στο οποίο ήδη έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν εξονυχιστική έρευνα σε όλους τους χώρους των κτιρίων της πανεπιστημιούπολης.

«Το σχολείο έχει τεθεί σε lockdown και δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν να μπαίνει ή να βγαίνει από την πανεπιστημιούπολη αυτή τη στιγμή», ανέφερε το γραφείο του σερίφη στο X.

Omg! Lock down at timber creek high and captured this on my bike from my neighborhood! @TCHSWolves @WESH @news6wkmg @fox35orlando video taken at 9:57am. pic.twitter.com/0tBvHRPamr

— Patrick Cutter (@Patrick53623964) March 12, 2024