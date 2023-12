Συναγερμός για επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πράγα – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες – BINTEO

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πράγα για επεισόδιο με πυροβολισμούς. Η αστυνομία της Τσεχίας, με ανάρτηση στο Twitter, ανέφερε ότι υπάρχουν νεκροί αλλά και τραυματίες.

«Αυτήν τη στιγμή σπεύδουμε να ελέγξουμε αναφορές για πυροβολισμούς σε σχολείο στην Πλατεία Γιαν Πάλαχ», αναφέρει στην ανάρτησή της η αστυνομία της Τσεχίας.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι στο σημείο υπάρχουν νεκροί και τραυματίες», συμπληρώνει η τσέχικη αστυνομία στην ανάρτησή της και καλεί τους πολίτες να μείνουν μακριά από τη γύρω περιοχή, την οποία απέκλεισε.

Στην πλατφόρμα Χ κυκλοφορούν βίντεο από χρήστες, στα οποία φαίνονται άτομα να τρέχουν να σωθούν πανικόβλητα και να σηκώνουν τα χέρια ψηλά.

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University’s Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi

‼️#Shooting at a university in the center of #Prague, #CzechRepublic. Prague According to media reports, the attacker used a long-barreled weapon with optics. There are reports of casualties and injuries.

At the moment, the entire Jan Palach Square and the surrounding area are… pic.twitter.com/dDw30wdUP6

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023