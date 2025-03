Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια, εκεχειρία και λύση δύο κρατών στη Γάζα

Η δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία εκφωνήθηκε εκ μέρους της Γαλλίας, της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δανίας, η οποία προεδρεύει για τον μήνα Μάρτιο περιέλαβε τρία βασικά μηνύματα μετά την κλειστή ενημέρωση των κρατών-μελών από την Ανώτερη Συντονίστρια Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Ανασυγκρότησης για τη Γάζα, Σίγκριντ Κάγκ στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Η δήλωση επανέλαβε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Σύνοδο Κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο, καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει την “ασφαλή, ανεμπόδιστη, μαζική και άνευ όρων παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας” στη Γάζα. Τονίζεται επίσης η ανάγκη συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ειδικά τα 2720 και 2735.

Denmark and fellow European members of the #UNSC call for immediate humanitarian aid to #Gaza and for the parties to work toward the next phases of the ceasefire and hostage release deal.

We further reiterated our unwavering commitment to a two-state solution.

