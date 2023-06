Σύγκρουση τρένων στην Ινδία: Τουλάχιστον 50 νεκροί και 350 τραυματίες

Τουλάχιστον 50 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 300 οι τραυματίες μετά τη σύγκρουση δύο τρένων και τον εκτροχιασμό του ενός στην περιφέρεια Μπαλασόρ της Οντίσα, στην Ινδία.

Η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη και παρέχεται «κάθε δυνατή βοήθεια» στα θύματα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Πρόκειται για ένα «σοβαρό δυστύχημα», είπε στους δημοσιογράφους ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Δυτικής Βεγγάλης. Στελέχη της σιδηροδρομικής εταιρείας South Eastern Railway, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, εξέφρασαν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι μεγάλος.

Το Κορομαντέλ Εξπρές εκτροχιάστηκε και τα βαγόνια του έπεσαν στη διπλανή γραμμή. Πολλοί από τους επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια.

«Δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο για τις λεπτομέρειες και τον απολογισμό των θυμάτων αυτήν τη στιγμή. Βρισκόμουν στο Δελχί και σπεύδω στο σημείο του δυστυχήματος», είπε ο Αρτσάνα Τζόσι, ο γενικός διευθυντής της South Eastern Railways.

#WATCH | Odisha: Several feared injured after Coromandel Express derails near Bahanaga station in Balasore. pic.twitter.com/GQmuIyApug

— ANI (@ANI) June 2, 2023