Σύγκρουση πλοίων στη Βόρεια Θάλασσα: Το φορτίο του Stena Immaculate δεν διαρρέει στη θάλασσα διαβεβαιώνει η ιδιοκτήτρια εταιρεία

Το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου των καυσίμων για μαχητικά αεροσκάφη που μετέφερε το δεξαμενόπλοιο Stena Immaculate παραμένει ανέπαφο και δεν διαρρέει στη θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα η ιδιοκτήτρια εταιρεία Stena Bulk.

Σημειώνεται ότι το δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε την περασμένη Δευτέρα (10/3) με ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοιχτά των βρετανικών ακτών.

«Δεν υπάρχει πλέον φωτιά» στο Stena Immaculte ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας, Έρικ Χάνελ.

«Θα έχουμε μια πολύ σαφέστερη εικόνα εντός των επόμενων 24-48 ωρών όσον αφορά την επιχείρηση διάσωσης» του φορτίου, πρόσθεσε.

The damaged MV Solong #cargo ship and the MV Stena Immaculate #tanker seen after their #collision yesterday in the North Sea, off the Yorkshire coast, United Kingdom. Thirty-six people were reportedly brought ashore, and one crew member of the Solong remains missing.📷: @dkitwood pic.twitter.com/vJQjkLHipZ

— Getty Images News (@GettyImagesNews) March 11, 2025