Συγκλονίζει η έκκληση Παλαιστίνιου άνδρα με σύνδρομο Down εν μέσω βομβαρδισμών – «Δεν θέλω να πεθάνω…»

Συγκλονίζει η έκκληση για τη ζωή του που κάνει εν μέσω βομβαρδισμών, ένας Παλαιστίνιος άνδρας μεσύνδρομο Down.

«Δεν θέλω να πεθάνω.. με καταλαβαίνετε;» ακούγεται να λέει σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X, πρώην Twitter. «Δεν θέλω να φύγω από τη ζωή. Φοβάμαι να φύγω από τη ζωή» αναφέρει.

Δείτε το βίντεο:

“I don’t want to die” A Palestinian with Down syndrome innocently pleads for his life in Gaza amidst Israeli attacks on civilians in the Strip. pic.twitter.com/pkAxNOit7G

— Quds News Network (@QudsNen) April 29, 2024