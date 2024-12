Συγκλονιστικό βίντεο: Μαθητής τρίτης τάξης σώζει τη ζωή συμμαθητή του από πνιγμό – «Δεν ήθελα να πεθάνει» λέει ο 8χρονος ήρωας

Ένα βίντεο κατέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που ένας μαθητής της τρίτης τάξης έσωσε έναν συμμαθητή του από πνιγμό με ένα σταφύλι, σε δημοτικό σχολείο της Αριζόνα των ΗΠΑ.

Ο 8χρονος Τόμας Κόνλεϊ, που καθόταν δίπλα στον Αϊζάια Ροντρίγκεζ στο εστιατόριο του Porter Elementary School, παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Τον άκουσα να κλαίει, και ρώτησα τι συνέβη. Για μια στιγμή δεν κατάλαβα τι έκανε», ανέφερε ο Τόμας στο 12News.

«Τελικά συνειδητοποίησα ότι πνιγόταν, και απλά αποφάσισα να κάνω τη λαβή Χάιμλιχ».

Χωρίς δισταγμό και πριν οι ενήλικες καταλάβουν τι συμβαίνει, ο Τόμας έδρασε άμεσα, εφαρμόζοντας τη σωτήρια μέθοδο πρώτων βοηθειών, σώζοντας τη ζωή του συμμαθητή του.

