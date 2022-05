Συγκίνηση για την Αντονίνα Σαμοΐλοβα που ύψωσε την ουκρανική σημαία στo Έβερεστ

Η Ουκρανή ορειβάτισσα Αντονίνα Σαμοΐλοβα, που κατέκτησε την περασμένη εβδομάδα το Έβερεστ, δάκρυσε τη στιγμή που ύψωνε την ουκρανική σημαία στην υψηλότερη κορυφή του πλανήτη, όπως αποκάλυψε η ίδια στο Γαλλικό Πρακτορείο, μετά την επιστροφή της στο Κατμαντού.

Τη στιγμή που εκείνη κρατούσε τη σημαία με το σύνθημα «Σταθείτε στο πλευρό της Ουκρανίας», ο πατέρας και ο αδελφός της υπηρετούσαν στον ουκρανικό στρατό και υπερασπίζονταν τη χώρα τους απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις.

Η Σαμοΐλοβα είπε ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να λάβει περισσότερη βοήθεια μετά τη ρωσική εισβολή. «Είναι λυπηρό (…) Δεν είναι καλό για εμάς τους Ουκρανούς… επειδή χρειαζόμαστε περισσότερη βοήθεια, πρέπει όλος ο κόσμος να μας βοηθήσει. Δεν έχει τελειώσει ακόμη (ο πόλεμος) στην Ουκρανία», υπογράμμισε.

«Ήξερα ήδη πριν από την αποστολή ότι θα ήμουν η μοναδική Ουκρανή φέτος στο Έβερεστ. Αυτό με παρακίνησε να φτάσω στην κορυφή, γιατί ήξερα ότι αν δεν το έκανα εγώ, τότε ποιος;» είπε.

Η Αντονίνα Σαμοΐλοβα βρισκόταν στην κορυφή Ορισάβα, το ψηλότερο βουνό του Μεξικού, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν έφτασαν οι πρώτες πληροφορίες για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και αυτές οι πρώτες πληροφορίες για τον πόλεμο ήρθαν από την αδελφή της που κρυβόταν στο Κίεβο, σε ένα αντιαεροπορικό καταφύγιο.

Ukrainian climber Antonina Samoilova on the summit of Mt #Everest (8848.86 m), 12.05.2022.

Photo ©: Antonina Samoilova/Instagram. pic.twitter.com/aHhvPPQSuI

— Everest Today (@EverestToday) May 14, 2022