Σώθηκε από θαύμα: Έπεσε από τον ένατο όροφο και επέζησε

Κυριολεκτικά από θαύμα σώθηκε ένας άνδρας, ο οποίος έπεσε από τον ένατο όροφο κτιρίου, στο Τζέρσεϊ Σίτι, του Νιου Τζέρσεϊ, προσγειώθηκε σε αυτοκίνητο και επέζησε, σύμφωνα με αρμόδιους και μία μάρτυρα.

Ο 31χρονος έπεσε σε μία μαύρη Beemer 330i BMW που ήταν παρκαρισμένη στον δρόμο του Τζέρσεϊ Σίτι, όπου συνέβη το πρωτοφανές περιστατικό.

Ο άνδρας σύρθηκε μέσα από τα σίδερα του αυτοκινήτου στην άκρη του πεζοδρομίου και με το δεξί του χέρι να κρέμεται στο πλάι του, ρώτησε “τι συνέβη;”, όπως είπε στη New York Post η αυτόπτης μάρτυρας, Κριστίνα Σμιθ, 21 ετών.

“Άκουσα έναν έντονο μπαμ και δεν σκέφτηκα ότι επρόκειτο για άνθρωπο αρχικά. Το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου εξερράγη πραγματικά. Μετά εμφανίστηκε ο τύπος και άρχισε να ουρλιάζει. Το χέρι του όλο είχε γυρίσει. Σοκαρίστηκα. Ήταν λες και ήμουν σε ταινία” είπε η πωλήτρια που είχε πεταχτεί σε ένα κοντινό ταχυφαγείο.

“Εκείνος έλεγε “τι συνέβη;” και εγώ του είπα “έπεσες”. Σκεφτόμουν ότι δόξα τω Θεώ, τον βοήθησε ότι φορούσε φουσκωτό μπουφάν” είπε η γυναίκα που απέδωσε το γεγονός ότι δεν τραυματίστηκε πιο πολύ στο πανωφόρι του.

Κάλεσε την Άμεση Βοήθεια και αμέσως μετά έβγαλε φωτογραφίες και τράβηξε βίντεο από το σοκαριστικό περιστατικό.

When its not your time to go,

You won’t go!

Man jumps from the ninth floor of a high-rise in Jersey City, New Jersey AND SURVIVED! 😂

The BMW didn’t survive though 😔

Caution advised, may be disturbing for some 🙏🏻 pic.twitter.com/ONt9RBW7em

— Devi Prasad Rao 🇮🇳 (@DeviPrasadRao8) October 8, 2021