Στο νοσοκομείο ο Βασιλιάς Κάρολος – Η επίσκεψη στην Κέιτ Μίντλετον πριν από την δική του επέμβαση

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ έφτασε στην κλινική του Λονδίνου στο Marylebone περίπου στις 9 το πρωί σήμερα το πρωί, έχοντας στο πλευρό του τη βασίλισσα Καμίλα, καθώς ετοιμάζεται να υποβληθεί σε θεραπεία για διόγκωση του προστάτη.

Ο μονάρχης θα νοσηλευτεί στην Κλινική του Λονδίνου – το ίδιο νοσοκομείο όπου παραμένει η νύφη του Κέιτ Μίντλετον, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Βασιλιάς Κάρολος επισκέφτηκε την Κέιτ σήμερα πριν πάει για τη δική του θεραπεία.

Η Καμίλα συνοδεύει τον Βασιλιά, κάτι θεωρείται από ορισμένους ως μια ασυνήθιστη κίνηση, δεδομένου ότι η αείμνηστη βασίλισσα και ο πρίγκιπας Φίλιππος συνήθως πήγαιναν στο νοσοκομείο μόνοι τους.

Ένας εκπρόσωπος των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ είπε λίγο μετά τις 9.30: «Ο Βασιλιάς εισήχθη σήμερα το πρωί σε νοσοκομείο του Λονδίνου για προγραμματισμένη θεραπεία. Η Αυτού Μεγαλειότητα θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που έστειλαν τις ευχές τους την περασμένη εβδομάδα και με χαρά μαθαίνει ότι η διάγνωσή του έχει θετικό αντίκτυπο στην ευαισθητοποίηση της δημόσιας υγείας».

Ο βασιλιάς Κάρολος φωτογραφήθηκε φτάνοντας στην κλινική του Λονδίνου στο Marylebone περίπου στις 9 το πρωί, λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του Clarence House. Είχε φτάσει στην κατοικία του στο Λονδίνο χθες μετά την επιστροφή του με ελικόπτερο από το κτήμα Sandringham στο Norfolk.

