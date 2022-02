Στιγμές τρόμου για επιβάτες πλοίου – Η στιγμή που τεράστια κύματα σπάνε τα τζάμια

Εφιαλτικό ήταν το ταξίδι για τους επιβάτες ενός πλοίου στη Γερμανία. Στην περιοχή επικρατούσε κακοκαιρία και κάποια στιγμή σχηματίστηκε ένα μεγάλο κύμα το οποίο “έσκασε” πάνω στο φέρι μποτ. Τα τζάμια έσπασαν, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το εσωτερικό του πλοίου.

Ορισμένοι επιβάτες που ήταν κοντά στο παράθυρο “χτυπήθηκαν” με δύναμη από το κύμα, όμως ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ωστόσο επικράτησε πανικός, καθώς οι επιβάτες έτρεχαν για γλιτώσουν.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο Αμβούργο κατά τη διάρκεια ενός δρομολογίου στον Έλβα.

MUST SEE | Waves from a storm in Hamburg, Germany were so powerful they bust through a ferry window.

While some passengers near the window were knocked backward by the force of the wave, nobody was seriously injured. Officials are now investigating why the window gave way. pic.twitter.com/icGKCbfi2L

— Zach Covey (@ZachCoveyTV) February 17, 2022