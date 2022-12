Stephen “tWitch” Boss: Αυτοκτόνησε ο διάσημος DJ της Έλεν ντε Τζένερις

Νεκρός βρέθηκε ο Stephen “tWitch” Boss, ο διάσημος DJ του σόου της Έλεν ντε Τζένερις, «Ellen DeGeneres Show». Σύμφωνα με το TMZ, o θάνατος του 40χρονου DJ οφείλεται σε αυτοκτονία. Ο Stephen “tWitch” Boss ήταν πατέρας τριών ανήλικων παιδιών.

Πηγές που μίλησαν στο TMZ, ανέφεραν πως την Τρίτη η σύζυγος του Stephen “tWitch” Boss, Allison Holker, μπήκε τρέχοντας σε ένα αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες και είπε στους αστυνομικούς πως ο Stephen έφυγε από το σπίτι τους, χωρίς το αυτοκίνητό του, κάτι που ήταν πολύ ασυνήθιστο.

Λίγη ώρα αργότερα, η αστυνομία έλαβε κλήση για έναν πυροβολισμό σε ξενοδοχείο του Λος Άντζελες. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν τον διάσημο DJ νεκρό. Ο Stephen “tWitch” Boss φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε.

«Με την πιο βαριά καρδιά πρέπει να μοιραστώ μαζί μας ότι ο σύζυγός μου, Stephen, μας εγκατέλειψε», επιβεβαίωσε η σύζυγος του Stephen “tWitch” Boss, Allison Holker, σε δήλωσή της στο People.

«Ο Stephen φώτιζε κάθε δωμάτιο στο οποίο έμπαινε. Εκτιμούσε την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα πάνω από όλα και το να ηγείται με αγάπη και φως ήταν το παν για αυτόν. Ήταν η ραχοκοκαλιά της οικογένειάς μας, ο καλύτερος σύζυγος και πατέρας και πηγή έμπνευσης για τους θαυμαστές του. Το να πούμε ότι άφησε μια κληρονομιά θα ήταν υποτιμητικό και η θετική του επίδραση θα συνεχίσει να είναι αισθητή. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα περάσει μέρα που δεν θα τιμήσουμε τη μνήμη του. Ζητάμε ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για εμένα και ειδικά για τα τρία παιδιά μας. Stephen, σε αγαπάμε, μας λείπεις και θα κρατώ πάντα τον τελευταίο χορό για σένα», πρόσθεσε ο Holker.

Stephen 'tWitch' Boss, the famed DJ on Ellen Degeneres' talk show, is dead … and TMZ has learned it appears to be a suicide. https://t.co/G8X0c6ns6G

— TMZ (@TMZ) December 14, 2022