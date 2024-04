Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν το πλοίο στον Κόλπο του Ομάν – «Το Ιράν θα υποστεί τις συνέπειες» διαμηνύει το Ισραήλ

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η πολεμική ένταση ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ, με το σενάριο του ξεσπάσματος μιας πολεμικής σύγκρουσης να βρίσκεται έντονα πάνω στο τραπέζι τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Ένα ακόμη επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα, όταν σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι ιρανικές ναυτικές ειδικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κατέλαβαν ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που “συνδέεται με το Ισραήλ” μέσα στον Κόλπο, στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο πλοίο φέρεται να επέβαιναν τουλάχιστον 20 ναυτικοί από τις Φιλιππίνες.

“Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που ονομάζεται MCS Aries κατασχέθηκε από τις ναυτικές ειδικές δυνάμεις” κατά τη διάρκεια “επιχείρησης που διεξήχθη με ελικόπτερο (των ειδικών δυνάμεων του Ναυτικού των Φρουρών) κοντά στο Στενό του Ορμούζ”, μετέδωσε το IRNA, διευκρινίζοντας ότι το πλοίο “φέρει σημαία Πορτογαλίας, το διαχειρίζεται η εταιρία Zodiac, η οποία ανήκει στον σιωνιστή καπιταλιστή Εγιάλ Οφέρ” και “κατευθυνόταν προς τα χωρικά ύδατα” του Ιράν.

Το πλοίο μεταφέρεται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με το IRNA.

Δείτε τα βίντεο με τη στιγμή της κατάληψης του πλοίου:

Iran's special forces seized the Portuguese ship MSC ARIES in the Strait of Hormuz

The dictators of this world do what they want because they have seen how weakly the West supports Ukraine against russia. And thats just the beginning. pic.twitter.com/kLKGQLK2As

— Faizan Sarwar Khan (@faizansarwar__) April 13, 2024