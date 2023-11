SpaceX: Απέτυχε και η δεύτερη απόπειρα εκτόξευσης πυραύλου του Έλον Μασκ

Το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Starship της εταιρείας SpaceX, του Έλον Μασκ, το οποίο αναπτύχθηκε για τη μεταφορά αστροναυτών στο φεγγάρι, αλλά και πέρα από αυτό, έφτασε στο διάστημα για πρώτη φορά σήμερα, αλλά η προσπάθεια φαίνεται ότι απέτυχε λίγα λεπτά αργότερα.

Επρόκειτο για τη δεύτερη προσπάθεια της εταιρείας, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στην πρώτη προσπάθεια για την επίτευξη διαστημικής πτήσης. Ο διόροφος πύραυλος εκτοξεύτηκε από το πεδίο εκτοξεύσεων Starbase της εταιρίας του Μασκ που βρίσκεται κοντά στην Μπόκα Τσίκα στο Τέξας, για μία προγραμματισμένη διαστημική πτήση 90 λεπτών. Μέχρι ενός σημείου, όλα πήγαιναν καλά και επρόκειτο για μια απίστευτα επιτυχημένη εκτόξευση.

Ο πύραυλος Starship απογειώθηκε ομαλά από το Τέξας και πέρασε το κρίσιμο στάδιο – τον διαχωρισμό των δύο ορόφων. Το επάνω μέρος, το σκάφος, συνέχισε την πτήση. Υποτίθεται ότι θα συνέχιζε την πορεία του για περίπου οκτώμισι λεπτά.



Ωστόσο, είτε λίγο πριν είτε λίγο μετά από αυτό, ο υπολογιστής του σκάφους ουσιαστικά κατέστρεψε το διαστημικό όχημα. Γιατί; Επειδή τελικά η ταχύτητα αυτού του οχήματος – σε ύψος περίπου 140 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη – θα το έφερνε πάνω από την Αφρική. Αλλά αν κάτι δεν πήγαινε καλά, πράγμα που σαφώς συνέβη, τότε ο υπολογιστής θα είχε καταστρέψει το όχημα το συντομότερο δυνατό, ώστε τα συντρίμμια να πέσουν πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό και όχι στην ξηρά πάνω από την Αφρική.

Και αυτό συνέβη όπως φαίνεται, αφού η επικοινωνία μεταφοράς δεδομένων από το διαστημικό σκάφος χάθηκε περίπου 10 λεπτά μετά από την εκτόξευσή του, όπως ανακοίνωσε η SpaceX. “Χάσαμε τα δεδομένα από το δεύτερο στάδιο…, νομίζουμε ότι είναι ενδεχόμενο να χάσαμε το δεύτερο στάδιο”, δήλωσε ο Τζον Ίνσπρουκερ παρουσιαστής της απευθείας μετάδοσης της SpaceX.

“Απίστευτα επιτυχημένη ημέρα” παρά την απώλεια επαφής, λέει η SpaceX

Πάντως η εταιρεία χαρακτήρισε την σημερινή ημέρα ως απίστευτα επιτυχημένη, παρά το γεγονός ότι ο εκτοξευτήρας Super Heavy παρουσίασε αυτό που είναι γνωστό ως “ταχεία απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση”.

Η SpaceX επέμεινε ότι οι εκρήξεις κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης πυραύλων είναι ευπρόσδεκτες και βοηθούν στην ενημέρωση των σχεδιαστικών επιλογών ταχύτερα από τις δοκιμές στο έδαφος.

Η δεύτερη εκτόξευση ήταν πιο επιτυχημένη από την πρώτη προσπάθεια της εταιρείας τον Απρίλιο και τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από τη σημερινή ημέρα θα χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν μελλοντικές τροποποιήσεις του πυραύλου, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ο επικεφαλής της Nasa, Bill Nelson, συνεχάρη με ένα tweet τις ομάδες της SpaceX “που σημείωσαν πρόοδο στη σημερινή δοκιμαστική πτήση”. “Η διαστημική πτήση είναι μια τολμηρή περιπέτεια που απαιτεί πνεύμα ικανό για τολμηρές καινοτομίες. Η σημερινή δοκιμή είναι μια ευκαιρία να μάθουμε – και στη συνέχεια να πετάξουμε ξανά”, ανέφερε.

Congrats to the teams who made progress on today’s flight test.

Spaceflight is a bold adventure demanding a can-do spirit and daring innovation. Today’s test is an opportunity to learn—then fly again.

Together @NASA and @SpaceX will return humanity to the Moon, Mars & beyond. https://t.co/QGjwr45KM1

— Bill Nelson (@SenBillNelson) November 18, 2023