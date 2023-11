Γάζα: Αεροπορική επιδρομή σε σχολείο στον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια – Αναφορές ακόμη και για 200 νεκρούς

Επίθεση σε σχολείο που βρίσκεται στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια στη Γάζα, εξαπέλυσαν σήμερα οι ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Al Jazeera.

Πρόκειται για το σχολείο al-Fakhoora, που διευθύνεται από την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), στη βόρεια Γάζα. Όπως δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα στο Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Η επίθεση στο σχολείο έγινε τα ξημερώματα, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν βρει καταφύγιο εκεί, προσπαθώντας να σωθούν από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων TASS, περίπου 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή επίθεση στο σχολείο Al-Fakhoora, μεταδίδει το τηλεοπτικό κανάλι του Κατάρ Al Jazeera.

Η Tamara Alrifai, εκπρόσωπος της UNRWA, είπε στο Al Jazeera ότι είδε τις «καταστροφικές» εικόνες από την Τζαμπαλίγια μετά τον βομβαρδισμό, αλλά δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει απευθείας με τους συναδέλφους της.

«Ακόμα περιμένω αναφορές απευθείας από τους συναδέλφους μου στη Γάζα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι άλλο ένα από αυτά τα φρικτά περιστατικά, όπου οι άμαχοι, οι άνθρωποι που αναζήτησαν καταφύγιο σε ένα προστατευόμενο κτίριο του ΟΗΕ πληρώνουν το τίμημα», είπε.

Ο προσφυγικός καταυλισμός Τζαμπαλίγια έχει γίνει στόχος ισραηλινών επιδρομών εδώ και εβδομάδες, καθώς το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι στεγάζει Παλαιστίνιους μαχητές.

According to AFP, the Gaza Ministry of Health says that ‘at least 50’ are dead after the Israeli army bombed al-Fakhoora school.

