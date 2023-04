Σουδάν: Τουλάχιστον 25 νεκροί στις συγκρούσεις -183 οι τραυματίες, ανάμεσά τους δύο Έλληνες

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 183 τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις που μαίνονται στο Σουδάν.

Την είδηση έκανε γνωστή στο Reuters η Ένωση Ιατρών του Σουδάν, ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει εάν όλα τα θύματα είναι άμαχοι.

Συγκεκριμένα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ, τέσσερις στη γειτονική πόλη Ομντουρμάν, οκτώ στην πόλη Νιάλα, έξι στην πόλη Ελ-Ομπέιντ και πέντε στην πόλη Ελ Φάσερ, σύμφωνα με την Ιατρική ένωση.

Coup attempt in Sudan, action of MiG-29 SE of the regular army against the coup plotters (rapid reaction force) in the city of Khartoum.

By the way, a few months ago, Sudan gave permission to the Russian Federation to build a base in the Red Sea. Is this the West’s answer? pic.twitter.com/KWUPDsIGdM

— Spriter (@Spriter99880) April 15, 2023